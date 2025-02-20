ユベントスは現地２月19日開催のチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ第２レグで、オランダのPSVとアウェーで対戦。ホームでの第１レグを２−１で制していたなか、延長戦の末に１−３で敗れ、２戦合計３−４で敗退が決まった。アドバンテージを守り切れなかったユベントス。不甲斐ない試合内容に加えて、物議を醸しているのが試合後のチアゴ・モッタ監督のインタビューだ。選手の交代策に疑問の声が