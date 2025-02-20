2月20日に、株主優待制度について新設や変更などを発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― アジャイルメディア・ネットワーク [東証Ｇ]決算月【12月】2/20発表 グループ主催のイベントに抽選で株主を招待する株主優待制度を新設。初回は25年6月末時点で100株以上を保有する株主の中から抽選で20名