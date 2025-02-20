【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ハイチュウガチャ」や「HI-CHEW WORLD STORE」にメンバーが挑戦！ 森永製菓“ハイチュウ”の発売50周年を記念した“ハイチュウ”の今と未来を楽しむスペシャルイベント『ありがとう50CHEW年 ハイチュウミュージアム』が2月21から2月24日まで東・京下北沢 ADRIFTで開催。 それに先立ち、2月2日にオープニングイベントが行われ、“ハイチュウ”のイメージキ