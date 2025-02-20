ゲーム周辺機器などを手がけるサイバーガジェット（東京都）は、ゲーミング向けアーケードコントローラー「アーケードフリーク」を2025年2月下旬に発売する。直販サイト「CYBER Gadgetオンラインショップ」で数量限定予約を行っている。マクロ機能搭載、各種設定が可能な液晶画面を装備パソコンやPlayStation 5、Nintendo Switchなど最新のハードから、メガドライブミニやPCエンジン miniなどのミニレトロゲーム機まで17機種に対応