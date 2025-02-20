俳優の高橋文哉、伊藤健太郎が20日、都内で行われた映画『少年と犬』完成披露試写会に出席した。【集合ショット】高橋文哉、西野七瀬ら豪華キャストと監督＆犬が登場同作は、馳星周が2020年に発表し、第163回直木賞を受賞した、実話をもとにした同名小説（文春文庫）が原作。大切な人に会うために岩手県釜石からさまよってきた1頭の犬“多聞（たもん）”の奇跡の物語。道中で出会い、別れるさまざまな人々との心の交流を描く。