Image: Apple カメラコントロール非搭載だからって希望を捨てないで。ついに発表されたiPhone 16eですが、ここ最近のiPhoneではお馴染みのアクションボタンが採用されています。長押しすることで文字どおり特定のアクションを起動できる便利なボタンですが、なんとiPhone 16eではビジュアルインテリジェンスの起動にも使えます。Apple Intelligence対応でビジュアルインテリジェンスにもアク