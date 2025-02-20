コスミック出版は20日までに公式サイトを更新し、同社が発行する「プロ野球選手名鑑2025」の一部選手プロフィールに誤りがあったとして謝罪した。同社は公式サイトを通じ「プロ野球12球団全選手完全名鑑2025」「プロ野球全12球団選手名鑑2025」「プロ野球12球団選手名鑑2025」の3冊において、「オリックス・バファローズの西野真弘選手につきまして、「オフに結婚」と、事実と異なる内容を掲載してしまいました」と報告。「大