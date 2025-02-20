競輪を統括する公益財団法人「ＪＫＡ」は２０日、最上位Ｓ級Ｓ班の北井佑季（３５）が昨年受けたドーピング検査で、禁止物質のステロイド薬「メタンジエノン」の代謝物が検出されたと発表した。ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２４（昨年１２月３０日）の出走前日の検査で、ＪＫＡはドーピング違反と認定し、決定していた昨年の表彰選手から北井を除外した。北井はＪリーガーから転身し、２１年に競輪デビューした。