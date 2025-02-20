元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが２０日、インスタグラムを更新。ＰＵＭＡのポップアップストアを訪れたことを報告した。黒いシースルーのパンツ、ベージュのニットセーターに赤いプーマのスニーカーを合わせ、カメラに向かいポーズを撮る写真を添え、「ＰＵＭＡのＳＰＥＥＤＣＡＴＰＯＰＵＰへ行ってきました。ＳＰＥＥＤＣＡＴ独自の世界観を表現している空間にワクワクが止まりませんでした！普段赤い服や靴はトライ