横田めぐみさんの母早紀江さん（手前）ら拉致被害者家族と面会し、あいさつする石破首相（左）＝20日午後、首相官邸石破茂首相は20日、北朝鮮による拉致被害者家族会メンバーと官邸で面会し「被害者の即時帰国に向けた極めて切迫した思いを真摯に受け止める。問題解決のため力を尽くす」と強調した。7日のトランプ米大統領との会談で拉致問題解決へ支持を得たと伝達。「今後、米朝間の交渉の可能性がある。その際に必ず拉致問題