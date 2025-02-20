【北京共同】中国家電大手TCL科技集団は20日、国際オリンピック委員会（IOC）と五輪・パラリンピックの最高位スポンサー契約を結んだ。北京市でIOCのバッハ会長が出席して調印式が行われた。2032年までの契約で、期間中は五輪マークの使用など独占的な商業活動が認められる。中国企業の契約は3社目。東京大会に絡む不祥事の影響などで日本企業の「五輪離れ」が進む中、中国企業は世界的なスポーツイベントの協賛で存在感を高め