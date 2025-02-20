着陸に失敗し、カナダ・トロントの空港に横たわるデルタ航空機の残骸/Cole Burston/Reuters（ＣＮＮ）カナダ・トロントで起きたデルタ航空４８１９便の着陸失敗は、記者がこれまでに目にした中で最も恐ろしい映像の一つになった。幸いなことに死者は出なかったものの、こうした映像は悪夢そのものだ。特に先月、アメリカン航空機と米軍のヘリコプターが衝突して６７人が死亡した後だけに、１７日の着陸失敗は単発的な事故とは思え