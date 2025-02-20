ロッテは２０日、２０２５シーズンからキャプテンに就任した藤岡裕大内野手（３１）が着用するユニホームに入るキャプテンマークのデザインが決定したと発表した。キャプテンマークは藤岡自身が監修。鋭い眼差しのカモメとキャプテンの「Ｃ」のシルエットを融合したデザインとなった。マークはユニホームの右袖部分に掲出される。キャプテンマークが入ったユニホームは開幕戦の３月２８日、ソフトバンク戦（みずほＰａｙＰａｙ