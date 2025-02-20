大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第2節、クインシーズ刈谷 vs 大阪マーヴェラスが、2025年2月22日（土）、2月23日（日）に刈谷のホームである西原商会アリーナで行われる。 他の第2節のカードとは別日程で行われるこの試合。ここまで10位の刈谷は、前節GAME1で上位の埼玉上尾メディックスにストレート勝利を飾るなど勢い付いている。今季2度目となる鹿児島県でのホ}