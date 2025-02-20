熊本県教育委員会は2月20日(木)、2025年度熊本県公立高校後期（一般）選抜入試の「出願変更後」の志願倍率を発表しました。 【画像で見る】あの高校の志願倍率は？全52校の出願者数・志願倍率一覧（全日制・熊本県公立高校） 県教委によりますと、全日制52校の募集人員8258人に対する出願者数は7594人で、平均志願倍率は0.92倍です（前年度：0.94倍）。 【倍率が高い学校】（前年度） ▼第一高校2.01 （1.87） ／