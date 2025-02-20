備蓄米の放出決定で「市場が動き出した」と話した江藤拓農林水産大臣。ただ、お米の現場を取材すると、そう簡単にはいかない事情があるようです。【画像】「流通市場は動き始めた」という農水大臣の発言について…精米店の反応は？■本来、コメが安い「道の駅」でも…茨城県にある「道の駅」。コメ売り場に異変が…。道の駅まくらがの里こが山本樹弥店長代理「（Q.ガラガラですね）去年に比べると、去年は8〜9件（出荷す