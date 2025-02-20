[モスクワ ２０日 ロイター] - ロシア大統領府のペスコフ報道官は２０日、スターマー英首相が戦争終結後の平和維持軍の一員としてウクライナに英軍を派遣する用意があると発言したことについて、ロシアにとっては受け入れられないとし、首相の発言を注視していると述べた。同報道官は、英政府の計画について、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の軍隊が関与することを意味し、ロシアの安全保障に影響が出るため、受け入れる