なんだか最近のコーデにマンネリ気味。そんな人におすすめなのが【しまむら】の「ジレワンピ」。その日の気分によってワンピとしてもジレとしても着られる優秀アイテムは、マンネリコーデ解消にはもちろん、コーデの幅を広げたい人にもうってつけです。ぜひ、売り切れ前にチェックしてみて。 コーデが無限に組めそうな3WAYジレワンピ 【しまむら】「TT*MOG3WAYジレOP」\2,420（税込） ざっくりと