小泉成器は、マイコン電気圧力鍋「KSC-3503/H」を2月20日に販売開始しました。   記事のポイント 比較的コンパクトなマイコン圧力鍋です。ワンタッチ選択で様々な調理が可能なほか、炊飯にも利用できます。最大1.7気圧の高気圧調理により、調理時間を約60%短縮できるそう。家に1台あると便利でしょう。   材料を入れ、ボタンを押すだけの簡単操作。シンプルな「ほったらかし調理」はもちろん、付属のレシピブックにはひ