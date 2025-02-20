今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『ルトとアオ』へ投稿された、保護猫「ルトくん」の様子です。エアーなでなでに我慢できなくなったルトくんが見せたアピールの方法が、「可愛すぎます」「かわいすぎてどうにかなりそうです」と評判で、67万回以上再生されています。