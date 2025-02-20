タレントでグラビアアイドルの森脇梨々夏が、18日発売の「週刊ＳＰＡ！」（扶桑社）２月25日号の「美女地図」に登場。〝ピュア〟なだけじゃない至高のボディを大胆に開放した。 【写真】転びそう…そんなポーズを取ったら危ないです！ ＹｏｕＴｕｂｅのドッキリ企画のリアクションが、〝ピュアすぎる〟と話題沸騰の森脇。ミニスカートで海辺を歩きながら〝ピュア〟な笑顔を