現生人類(ホモ・サピエンス)は複雑な話し言葉を操ることが可能であり、その能力は種の繁栄に大きく役立ってきました。アメリカ・ロックフェラー大学の研究チームが行った実験では、ホモ・サピエンスのみが持つ遺伝子変異をマウスに導入したところ鳴き声が変化したことが確認され、この遺伝子変異が話し言葉の出現に役立った可能性があると示唆されました。A humanized NOVA1 splicing factor alters mouse vocal communications |