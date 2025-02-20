送検される容疑者高松北警察署20日午前 赤ちゃんの遺体を自宅に遺棄した疑いで逮捕された女の身柄が、20日、高松地方検察庁に送られました。 死体遺棄の疑いで送検されたのは、高松市屋島西町の無職の女（21）です。 警察によりますと女は1月ごろ、赤ちゃんの遺体をボストンバッグに入れ、自宅のクローゼットの中に遺棄した疑いが持たれています。女は容疑を認めているということです。 赤ちゃんは女の子