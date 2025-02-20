サッカー元日本代表が２０日までに自身のＳＮＳで、幸せいっぱいの家族ショットを披露した。元日本代表ＦＷハーフナー・マイク氏がインスタグラムで「２月１７日愛してる２人の誕生日ｂｄａｙｆｏｒｂｏｔｈｏｆｍｙｌｏｖｅｓ」「＃同じ誕生日」とつづり、妻と子どもとの３ショットをアップ。フォロワーから「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏｇｅｔｈｅｒ」「すごいです！おめでとうございます」との声が上