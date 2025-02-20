脚本家の野木亜紀子氏が20日、都内で行われた映画雑誌「キネマ旬報」を発行するキネマ旬報社による映画賞『2024年 第98回キネマ旬報ベスト・テン』授賞式に登壇。映画『ラストマイル』で日本映画脚本賞を受賞した。【写真】スーツ×デコ出しスタイルの松村北斗映画『ラストマイル』は、『アンナチュラル』（2018）の法医学ミステリー、『MIU404』（2020）の機捜エンタテイメントに続く、監督・塚原あゆ子×脚本・野木亜紀子の