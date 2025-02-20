お笑いコンビ「ラランド」のニシダ（30）が20日までに自身のYouTubeを更新。1月31日に出版した著書「ただ君に幸あらんことを」が転売されていることについて激怒した。冒頭で「怒ってます」と机を叩いたニシダ。著書のサイン本が500冊程度あることを明かし、「たぶん宛名書きを書いてないのが450冊くらい出回っている」と説明。そして、ひと呼吸置き、「それがなんと転売されています」と怒りをあらわにした。今回、メルカリ