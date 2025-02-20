仙台管区気象台と新潟地方気象台の２０日午後の発表によると、日本付近は冬型の気圧配置になっており、北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下３３度以下、東北地方の上空約５０００メートルには氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込むという。東北北部では大雪となる所がある見込みで、北陸地方でも２３日頃にかけて山沿いや山地を中心に平地でも大雪となる所があるという。両気象台は、東北北部では２１日夜遅くにかけて