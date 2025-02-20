【WWE】SMACK DOWN（2月14日・日本時間15日／ワシントンDC）【映像】衝撃の伏線回収→ “濡れ衣”女子レスラーはブチギレ女子タッグチームチャンピオンに起こっている襲撃事件に進展が。元パートナーが襲撃された当時の様子を映した映像が新たに発見され、まるでドラマのようなストーリーラインの展開に視聴者も息をのんだ。注目を集めているのはWWE女子タッグチーム王者のビアンカ・ベレアとナオミを取り囲むストーリ