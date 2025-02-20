24日にロシアによるウクライナへの侵攻から3年を迎えるなか、G7＝主要7カ国がアメリカのトランプ大統領の就任後、初めて首脳会議を行う方向で調整に入りました。政府関係者によりますと、2022年2月24日のウクライナ侵攻開始から3年を迎えるのに合わせて日本時間24日の深夜にG7首脳がオンラインで会議を行う方向で調整が行われています。石破総理大臣も出席する予定で、G7としてウクライナへの揺るぎない支持を確認する見通し