バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスのスタッフを対象にした、金融リテラシーセミナーが１９日、宇都宮市の銀行で開かれました。 栃木銀行の宇都宮東支店で開かれたセミナーには、宇都宮ブレックスの運営会社のスタッフおよそ４０人が参加しました。 チームを支援する栃木銀行が、寿命の長寿化に備えたマネープランなどについて知ってもらおうと開いたものです。 講師を務めた栃木銀行