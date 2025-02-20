日光市の新しい文化会館の整備に関して、日光地域自治会長会などが２０日、整備の促進に向けた要望書を粉川昭一市長に提出しました。 日光地域自治会長会の岸野稔会長ら３人が２０日、日光市役所を訪れ、粉川昭一市長に要望書を手渡しました。 日光市では、今市文化会館が老朽化のため今年８月で休館になる予定で、多くの市民が集う文化会館としての機能を持つ公共施設が無くなってしまうことから、要望書は自治会長会や日光吹奏