足利市の早川尚秀市長は２０日、一般会計で過去最大となる５９８億円の新年度の当初予算案を発表しました。 足利市の新年度の当初予算案は５９８億円で、前の年度と比べ５６億円、率にして１０．３％増え過去最大となりました。これは、新しいごみ処理施設クリーンセンターの整備といった大型事業などが要因です。 主な新規の事業を見ますと、安全で安心なまちづくりとして防災行政無線の整備に１４００万円余り、避