辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【カルディ購入品】節分・バレンタイン・韓国フェア…イベントアイテム盛りだくさん！あの先生に影響されてゲットしたアイテムも』の動画を投稿。辻さんが、コーヒー豆・輸入食品店『カルディコーヒーファーム』で購入したさまざまな商品を公開してくれました！今回は、その中でも辻さんが「毎回買ってるかもしれない」という、お気に入り商品をピックアップ♪【関連記事】辻希美もお気