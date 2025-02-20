【漫画】本編を読む『竜騎士専門学校』（ほたてぃーの/KADOKAWA）は、人間と竜がともに学び、絆を深めていくストーリーだ。かつて人間と争っていた竜が、今はパートナーとして互いの性質を学び、成長していく。人は竜騎士として戦えるように、竜は人を乗せてサポートできるように成長していく姿が描かれている。舞台となる「竜騎士専門学校」は森の奥に位置し、竜騎士の技術を磨く人間クラスと、竜が能力を伸ばすクラスに分か