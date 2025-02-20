今季よりチャンピオンズリーグは新レギュレーションとなっているが、決勝トーナメント・プレイオフでまさかのサプライズが起きた。リーグフェーズ24位だったクラブ・ブルージュが決勝トーナメント・プレイオフでリーグフェーズ9位のアタランタを撃破したのだ。ブルージュは本拠地で行われた1stレグに2-1で勝利していたが、迎えた18日の2ndレグでも3-1でアタランタを粉砕。2戦合計5-2の完全勝利でベスト16進出を決めた。この2試合で