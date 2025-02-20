18日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレイオフ2ndレグでセルティックと対戦し、1-1で引き分けた。後半アディショナルタイムにアルフォンソ・デイヴィスのゴールで何とか引き分けに持ち込み、2戦合計3-2でラウンド16進出を決めたバイエルンに対して現地メディアからは厳しい声が続々と上がっている。とりわけ批判に晒されているのは、指揮官のヴァンサン・コンパニ監督の