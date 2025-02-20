アトレティコ・マドリードの生え抜きMFは今夏クラブと別れを決断する可能性がある。『Fichajes』によると、トッテナム・ホットスパーは今夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードに所属する21歳MFパブロ・バリオスの獲得を検討しているという。バリオスはアトレティコ・マドリードの下部組織出身の選手。2023年1月にトップチームに昇格した同選手は公式戦はこれまで86試合に出場。今季もここまでラ・リーガでは18試合に先発出場し