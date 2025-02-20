冨安は怪我さえなければ能力に疑いの余地はないのだが…(C)Getty Images今シーズン、アーセナルで欠場が続いている冨安健洋は、2月19日、自身のSNS上で右膝の手術を行ったことを報告した。今季、冨安は開幕前から膝の負傷を抱えており、プレーは途中出場が1試合、それ以外では怪我からの回復に努めるシーズンとなっていた。【動画】冨安健洋が練習場に！アーセナルの公式Xが公開した実際の映像今回の手術により、現地メディア