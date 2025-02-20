任期満了に伴い、4月に行われる西海市長選挙に新人で司法書士の武宮 雄志氏が立候補を表明しました。 市長選への出馬表明は、3人目となります。 （武宮 雄志氏） 「今まで以上に経済的にも精神的にも時間的にも、本当に子育てをする人たちに西海市は応援しますよ、支援しますよという姿勢を示したい」 20日に立候補を表明したのは、新人で司法書士の武宮 雄志氏 42歳です。 武宮氏は西海市大瀬戸町出身で