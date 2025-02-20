日本人の主食であるコメ。しかし近年、猛暑による品質低下や価格高騰など、コメを取り巻く環境は厳しさを増しています。 コメどころ新潟でも、猛暑の影響で2023年産の県産コシヒカリの1等米比率が4.7%と過去最低を記録。異常気象が常態化する中、県では稲作経営の安定のため、暑さに強いコシヒカリの開発などに取り組んでいます。 ■県農産園芸課 渡部浩課長 「技術的な部分で既存のコシヒカリで何とか乗り越えようという努