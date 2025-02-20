大阪で撮影された、衝突事故の瞬間映像。直線レーンを走っていたシルバーの車。交差点にさしかかると、なぜかいきなり右へ。避けることができず、そのまま激突しました。驚くのはここからです。事故直後、目撃者によると、シルバーの車は現場から走り去っていったというのです。目撃者：間髪入れず、躊躇なく止まることもなく、そのまま逃げていった。この事故で目撃者は肩の骨を折るなどの大けが。車の修理代は150万円ほどになる