兵庫県庁で記者団の取材に応じる兵庫維新の会の金子道仁代表＝20日午後斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を巡り、知事選期間中に文書作成者の私的情報などを政治団体「NHKから国民を守る党」党首立花孝志氏に提供したと認めた維新県議2人が、県議会調査特別委員会（百条委）委員を20日に辞職したことが議会事務局への取材で分かった。日本維新の会の県組織「兵庫維新の会」は2人の処分を検討する。2人は岸口実氏と増山誠氏