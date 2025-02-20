ブラジル1部（カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA）のフルミネンセは19日、かつて鹿島アントラーズに在籍したブラジル人FWエヴェラウドをバイーアから完全移籍で獲得したことをクラブ公式サイトで発表した。エヴェラウドは2020年に鹿島へ加入すると、初年度から得点ランキング2位の18ゴールを決めて、Jリーグベストイレブンに選出された。2021年はリーグ戦で1得点のみだったものの、JリーグYBCルヴァンカップと天皇杯で合