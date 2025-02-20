コミュニティサイトの運営などを行う会社の株を巡り、インサイダー取引をした疑いがあるとして、公認会計士の男が東京地検特捜部に逮捕されました。公認会計士の佐久間将司容疑者（53）は、コミュニティサイトの運営などを行う「オウケイウェイヴ」が49億円ほどの資金を回収できない見込みになったとの未公開情報を知り、保有していた株を約3400万円で売り抜けた疑いが持たれています。佐久間容疑者が経営していた会社と「オ