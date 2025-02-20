立憲・野田佳彦代表は２０日に国会内で開かれた同党「次の内閣閣議」でネクスト大臣たちに２０２５年度予算案について言及した。野田氏は１７日に開かれた衆院予算委員会で質問に立ち、審議中の新年度予算案に「我々はいたずらに予算を人質にとって衆院の通過を遅らせたり、年度内成立を阻むことはしないというふうに決意をしている」と述べていた。「武装解除みたいなことを（与党側に）言って、皆さまにご心配をおかけしたか