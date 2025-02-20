巻き返せるか。米女子ゴルフツアー「ホンダＬＰＧＡ」初日（２０日、タイ・サイアムＣＣ＝パー７２）、渋野日向子（２６＝サントリー）が７５で６１位と出遅れた。今季２戦目となった渋野は、前半で３連続ボギーを喫するなど本来の調子とはほど遠く３オーバーで折り返す。後半も２バーディー、２ボギーに終わった。ラウンド後は体調不良のため、取材に応じなかったという。ＷＯＷＯＷがユーチューブに配信した大会前インタビ