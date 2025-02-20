中古車の「ASK」 なんで隠すの？ 買っていいの？中古車検索サイトをチェックしていると、ときどき目にする「ASK」の3文字。日本語でいうところの「価格応談」なのですが、実際にはどのような意味が込められているのでしょうか。中古車販売店に聞いてみました。中古車の「ASK」表示 意味は？［画像：PIXTA／イメージです］一般的に「ASK（または価格応談）」で販売されているクルマは、旧車やネオクラシックカー、あるいは