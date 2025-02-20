メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市立の高校の女性教師が、生徒のテストの得点の情報などが入ったUSBメモリーを、紛失していたことが分かりました。 名古屋市教育委員会によりますと、USBメモリーを紛失したのは、西区の市立西陵高校の20代の女性教師です。 女性教師は2月13日、校内で開かれた学年末の成績についての会議でUSBメモリーを使用しましたが、本来の保管場所に戻しませんでした。 会