21日から、東海道新幹線に期間限定でディズニーの特別仕様の車体が運行します。その車体の”お色直し”の様子をメ～テレが独占取材。貴重な映像をお届けします。 ミッキーマウスが駆けつけて紹介した、スペシャルな東海道新幹線の車両。 「Wonderful Dreams Shinkansenは、去年6月にオープンした東京ディズニーシーの新テーマポート『ファンタジースプリングス