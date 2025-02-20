この漫画は、作者・ぽん子さんのフォロワーさんが経験した実話をもとに描かれています。主人公・まいは、保育園に通う娘・めいと夫の三人暮らし。夫婦共働きですが家事や育児はノータッチな夫。でも保育園の送迎だけはなぜか積極的。夫と保育園の先生の不倫とその末路が描かれたお話です。「パパ置いていかないで」と泣き叫ぶめいを置いて、ちか先生と二人で買い物に行こうとする夫。「20分くらいですぐ戻るよ」と楽し